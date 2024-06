Zwrot w sprawie rosyjskiego generała. Nieoficjalne doniesienia

Rosja: Generał zatrzymany. Nowe doniesienia

W codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego MON podano, że istnieje obszerna historia tego, jak rosyjski reżim używa zarzutów korupcyjnych, prawdziwych bądź wymyślonych, do usuwania lub karania wewnętrznych krytyków. Oceniono, że jest prawdopodobne, że aresztowanie Popowa jest demonstracyjnym ukaraniem go za to, co jest postrzegane jako nielojalność wobec przełożonych.