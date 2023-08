Rosja: Aleksiej Moskalow po raz trzeci w karcerze. Jego córka narysowała antywojenny plakat

Moskalow zdołał uciec z Rosji przed wyrokiem, ale został zatrzymany na Białorusi i wydany Rosji. W kwietniu przewieziono go do aresztu w obwodzie tulskim. 3 lipca przegrał apelację od wyroku. W wystąpieniu w sądzie mówił, że nie załamał się tylko ze względu na córkę, która w listach prosi go, by się nie poddawał.