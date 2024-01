Żony rosyjskich żołnierzy apelują do władz. Poseł odpowiedział bez ogródek

Żony mężczyzn zmobilizowanych do rosyjskiej armii i wysłanych na front w Ukrainie zaapelowały do władz o ich rotację i powrót do kraju. Sprawa zrobiła się głośna na tyle, że stała się elementem dyskusji wśród polityków rosyjskiej Dumy Państwowej.