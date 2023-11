Żona szefa ukraińskiego wywiadu otruta. "Zabijają nawet kobiety i dzieci"

- Cały świat widzi okrutne realia działań Rosjan, którzy trują i zabijają nawet kobiety i dzieci, więc oczywiście nasi funkcjonariusze wywiadu są także zagrożeni. Trucie to po prostu rosyjski styl . Pamiętamy sprawę Wiktora Juszczenki, pamiętamy sprawę Aleksandra Litwinienki, ale niestety pamiętamy również, że nie było odpowiedniej reakcji na te otrucia, choć wiemy, że użyto do tego materiałów rosyjskiej produkcji - powiedziała w Londynie ukraińska posłanka Marija Jonowa .

Zatrucie Marianny Budanowej. Ukraińska posłanka: Musimy być bardziej bezpieczni

- Oczywiście życzymy jej powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że nie będzie poważniejszych skutków tego zatrucia, ale musimy być bardziej bezpieczni - także po to, by bronić naszych funkcjonariuszy, którzy są na pierwszej linii frontu wojny z Federacją Rosyjską - a dla większego bezpieczeństwa potrzebujemy więcej broni - podkreśliła.