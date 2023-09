We wtorek do Rosji przybył Kim Dzong Un. Nieoficjalnie przypuszcza się, że spotkanie dyktatora z Władimirem Putinem poświęcone będzie m.in. współpracy wojskowej, w tym ewentualnym zakupom przez Rosję północnokoreańskiej broni. Zdaniem eksperta ds. Korei Północnej, przywódca Rosji może chcieć od swojego sojusznika, by ten wysłał żołnierzy swojego kraju do stacjonowania przy granicy z Ukrainą.