Estoński generał jest pewien. "Mamy ludzi, którzy są gotowi szybko reagować"

Oficer mówił, że jeśli Estonia zmobilizuje 43 tys. żołnierzy, będzie to kosztować kraj prawie dwa miliony euro dziennie. - To nie są tak duże pieniądze. Finowie mówią, że jeśli zmobilizują 250 tys. ludzi, to w ciągu miesiąca kraj może zbankrutować - podkreślał generał.