Kilka godzin później dowódca sił powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk potwierdził, że to siły ukraińskie zniszczyły rosyjską maszynę. Jak dodał, dokonano tego "po raz pierwszy". Maszyna zdolna jest do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22, którym atakuje ukraińskie miasta.

Rosyjski bombowiec runął z nieba. "Zasadzka trwała tydzień"

W sobotę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przekazało w komunikacie, w jaki sposób mogło dojść do zniszczenia rosyjskiego bombowca. " Jest niemal pewne, że doniesienia o użyciu rakiety S-200 są trafne i że była to kolejna udana akcja Ukrainy przeciwko rosyjskim siłom powietrznym" - podano w oświadczeniu.

Do sprawy odniósł się także szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow. Pytany o to, jak siłom ukraińskim udało się zniszczyć rosyjską maszynę odparł, że "długo czekali przygotowani, ale w końcu udało się to zrobić". - Przez tydzień trwała, powiedzmy, zasadzka. Czekaliśmy, aż dotrze do wymaganej linii - przekazał Budanow.