We wtorek nad ranem doszło do wysadzenia rosyjskiego statku desantowego "Nowoczerkask", który stacjonował w krymskim porcie w Feodozji. Dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk potwierdził, że za eksplozją stoi Ukraina , jednak politolog Siergiej Markow jest odmiennego zdania.

Okręt "Nowoczerkask" zniszczony. Były doradca Putina obwinia Wielką Brytanię

W ocenie byłego doradcy Władimira Putina za zniszczeniem okrętu stoi Wielka Brytania , a właściwie rakiety Storm Shadow , które dostarczyła Ukrainie. - W rzeczywistości to nie Ukraina, ale Wielka Brytania uderzyła w port w Feodozji - powiedział.

- To jest wojna między Wielką Brytanią a Rosją, prowadzona rękoma ukraińskiej armii zastępczej . Wielka Brytania będzie kontynuować tę wojnę, ponieważ Rosja jej nie odpowiedziała - wskazał Markow.

Krym "piętą achillesową" Rosjan. Ekspert wskazuje na kilka powodów

Jego zdaniem jednym z powodów, dla którego Krym stale ulega atakom, jest spora liczba danych wywiadowczych. Ma na to wpływ położenie Półwyspu Krymskiego, które pozwala na przelot samolotów zwiadowczych nad Morzem Czarnym, a dzięki czemu można zarejestrować ruch wojsk rosyjskich, a także przechwycić wiadomości przekazywane drogą radiową.

Co więcej, za sprawą położenia Krymu, Ukraina jest w stanie atakować go pociskami przekazanymi przez zachodnich sojuszników, takich jak m.in. Storm Shadow, które mają zasięg od 250 km do 400 km oraz Patriot o zasięgu około 150 km.