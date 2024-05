Polscy wojskowi zgodni: To nie jest przypadek

- Absolutnie nie można się na to zgodzić - odpowiada z kolei gen. Waldemar Skrzypek. - Prawo międzynarodowe na to nie pozwala. To że Rosjanie żądają rewizji nie oznacza, że Finowie czy kraje bałtyckie mają się na to zgodzić - dodaje.