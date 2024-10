Rekruci z Jemenu zaapelowali do ambasadora swojego kraju w Rosji o pomoc w wydostaniu się z ukraińskiego frontu. "Znaleźliśmy się w nieznanym miejscu" - przekazali. Dodali, że nie walczyli nawet we własnym kraju. To nie pierwsza grupa cudzoziemców podstępem skierowana na front. We wrześniu pojawiła się informacja o czternastu obywatelach Ghany, którzy przyjechali do pracy, a trafili do armii.