Znaleziono skrzydło samolotu Prigożyna. Trzy kilometry od miejsca katastrofy

"To jedna z części samolotu, które odpadły w powietrzu i spadły do lasu" - przekazał obecny na miejscu reporter "Izwiestija" pokazując oderwane podwozie . Na miejscu pracuje specjalna grupa śledcza.

Świadek mówił o wybuchu i oddzielonym skrzydle

- Zwykle, jeśli na ziemi dochodzi do wybuchu, to słychać echo, a tu był tylko huk. Popatrzyłem do góry i zobaczyłem biały dym - relacjonował świadek wypadku z w rozmowie z mediami, twierdząc, że skrzydło samolotu oddzieliło się od maszyny zanim ta dosięgnęła ziemi. Dodał, że maszyna nie pikowała, ale "ześlizgiwała się w dół".