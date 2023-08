Wojna w Ukrainie: Rosjanie zakleszczeni w Bachmucie. "Są w potrzasku"

"Awdijiwka i Marijnka to epicentrum walk na Wschodzie"

- Wróg chce otoczyć też Awdijiwkę, ale nie zamierza wkraczać do miasta, ponieważ Rosjanie boją się ugrzęznąć w niej tak, jak teraz w Bachmucie. W rzeczywistości to Awdijiwka i Marijnka są teraz jednym z epicentrum walk na wschodzie - podkreśliła Malar.

Kontrofensywa Ukrainy. "Atakujemy na odcinku południowym"

- Jeśli przyjmiemy, że głównym kierunkiem wroga jest front wschodni, to z wyjątkiem Bachmutu jesteśmy tam w defensywie i broni swoich pozycji. Z kolei na południu to my napieramy, a oni się bronią - powiedziała.