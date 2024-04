Wojna na Ukrainie. Analitycy o zdolnościach bojowych Rosjan

Mimo wyraźnie defensywnego nastawienia Ukraińców ISW ocenia, że Rosjanie - bez sprowadzenia dodatkowych oddziałów do walki z przewidywanymi nowymi siłami obrońców - nie będą w stanie dokonywać na froncie szybkich postępów. Zdolność do posuwania się naprzód na zachód od Awdijiwki analitycy ocenili jako " prawdopodobnie ograniczoną ".

Ukraina walczy w rejonie Awdijiwki. Rosjanie bez przewagi operacyjnej

Sprowadzenie dodatkowych posiłków i amunicji czy sprzętu oraz rotacja ukraińskich jednostek zmuszą rosyjskie dowództwo do wyboru jednej z dwóch opcji. Jak czytamy, generałowie będą musieli postawić na włączenie do walk kolejnych oddziałów, albo przyjmą do wiadomości, że w rejonie w najbliższym czasie do większego przełomu nie dojdzie.