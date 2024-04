Rosja w najbliższych tygodniach zintensyfikuje ataki, by w maksymalnym stopniu zaszkodzić ukraińskiej infrastrukturze i bazie obronno-przemysłowej - uważają analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Jak wskazano, do nasilenia ataków ma dojść, zanim do Ukrainy dotrze pomoc z USA. Tymczasem pojawiają się doniesienia, że amerykańskie dostawy już znajdują się w Polsce i Niemczech.