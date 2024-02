Pierwsze alarmy ogłoszono około godziny 4:30 i dotyczyły regionów południowych i wschodnich Ukrainy. Jak wówczas poinformowano, miało to związek z aktywnością rosyjskich samolotów Tu-95MS, które wzbiły się w powietrze .

Ostrzał Ukrainy. Rakiety skierowane na Kijów

"Rakiety manewrują z obwodu kijowskiego do Czerkas, Winnicy i Żytomierza. Alarm powietrzny trwa! W obwodzie, na podejściach do Kijowa, działa obrona powietrzna. Pozostańcie w schronach do czasu odwołania alarmu powietrznego" - dodał szef miejscowych władz wojskowo-administracyjnych Serhij Popko.