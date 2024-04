Rosja zwiększyła produkcję broni, przez co uzupełniła swoje zapasy i będzie w stanie prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie przez co najmniej dwa lata - informuje amerykański dziennik "Washington Post". Dziennikarze zwrócili jednak uwagę, że Rosjanie w niektórych przypadkach "stosują kreatywną księgowość", przez co zawyżają dane dotyczące produkcji. Pojawiają się również problemy z nowym sprzętem.