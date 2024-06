Ukraina: "Tracimy dużo czasu na podstawowe szkolenie"

Jak przekazał, jeśli doszło, by do przełomu w okolicy miasta Czasiw Jar w obwodzie donieckim, a do wojska trafią nowe osoby, "zostaną tam wysłani na śmierć".

Wojna w Ukrainie. Kijów szuka nowych osób do walki

W połowie kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał przyjętą przez Radę Najwyższą nową ustawę o mobilizacji . Dokument wprowadza m.in. zmiany w systemie rekrutacji do wojska , by wezwania mogły być wydawane za pomocą systemu elektronicznego.

W nowelizacji ustawy potwierdzono również obniżenie wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat, obowiązujące od początku kwietnia na mocy odrębnej ustawy. Co więcej, w związku z brakami w wojsku, w połowie maja Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, która umożliwia warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, by skazani mogli wstąpić do armii.