We wrześniu, w rozmowie z dziennikarzami Putin przestrzegał Zachód, aby nie pozwalał Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu w ataku na terytorium Rosji. Stwierdził wtedy, że dla Moskwy będzie to "bezpośredni udział" krajów NATO w wojnie w Ukrainie, twierdząc, że "zmieni to zasadniczo istotę, naturę konfliktu".