- Nasi partnerzy nie naciskają na nas, byśmy przystąpili do rozmów pokojowych z Rosją, chociaż mam wrażenie, że jest to wyczuwalne w światowej atmosferze - powiedział Wołodymyr Zełenski. W jego opinii Zachód oczekuje, by "Ukraina wygrała w taki sposób, aby Rosja nie przegrała". Prezydent zaznaczył, że zanim rozpoczną się jakiekolwiek pertraktacje z Kremlem, najpierw potrzebne jest opracowanie "szczegółowego planu, na który zgodzi się cały świat".