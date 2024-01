Zełenski zarysował plan dla Europy. Chodzi o produkcję broni

Apel Wołodymyra Zełenskiego. "Europa potrzebuje własnego arsenału"

Zełenski podziękował Szwecji za przekazane uzbrojenie, a w szczególności system artyleryjski Archer. - Przyczyniliście się do uratowania życia naszym żołnierzom - zaznaczył. Wezwał także do stworzenia w Europie wspólnego przemysłu zbrojeniowego. - Wojna w Ukrainie pokazała, że Europa musi rozwijać wspólną produkcję broni , aby zagwarantować, że każdy kontynent może "ocalić się" w każdej globalnej sytuacji, która może się pojawić - mówił.

- Dwa lata tej wojny dowiodły, że Europa potrzebuje własnego wystarczającego arsenału do obrony wolności, własnych zdolności do zapewnienia obrony - dodał ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy wyraził również poparcie szwedzkiego członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim . - Mam nadzieję, że turecki parlament wyrazi zgodę na wejście Szwecji do NATO - mówił Zełenski.

Szef dyplomacji: Rosja będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy

Wstąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego było również tematem przewodnim wystąpienia szefa szwedzkiej dyplomacji Tobiasa Billstroema. - Nasze członkostwo na nowo narysuje mapę polityki bezpieczeństwa w naszej części Europy. Oznacza to, że Szwecja musi być aktywna nie tylko we wspieraniu obrony i bezpieczeństwa wokół granicy NATO z Rosją, ale także wokół np. południowej granicy Europy i w Arktyce - podkreślił.