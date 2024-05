Moskwa deklaruje gotowość do rozpoczęcia rozmów pokojowych pod warunkiem zachowania obszarów zajętych w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę . Na takie rozwiązanie nie zamierza zgodzić się jednak Wołodymyr Zełenski , który podczas wizyty w Madrycie po raz kolejny zadeklarował, że nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego, dopóki z ukraińskiej ziemi nie wycofa się ostatni żołnierz wojsk najeźdźczych .

Wołodymyr Zełenski zaapelował do Zachodu

Zełenski zaapelował do swoich sojuszników o wywieranie presji na Rosję, przy użyciu "wszelkich niezbędnych środków". Mówił o konieczności wywarcia "namacalnego przymusu" i przestrzegał, że po zniszczeniu Ukrainy, Putin będzie zdeterminowany do tego, by ruszyć dalej.