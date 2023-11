Zełenski wbija szpilę generałowi Załużnemu. "To zagraża jedności kraju"

- Personel wojskowy, który zamierza zaangażować się w politykę, nie powinien "wdawać się w wojnę" - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca stwierdził, że jeśli dany dowódca zamierza być w przyszłości zaangażowany w politykę, "na linii frontu zachowywał będzie się jak polityk". Według Zełenskiego zachowania takie "zagrażają jedności kraju" i są dużym błędem". Prezydent w wywiadzie dla "The Sun" zwrócił się do dowódców oraz bezpośrednio do generała Wałerija Załużnego, który udzielił w ostatnim czasie głośnego wywiadu.