"Władimir Putin niejednokrotnie mówił o tym, że nowa fala mobilizacji nie jest potrzebna w Rosji . Co więcej, Putin zwracał uwagę na dużą liczbę ochotników, podkreślając, że 'nie maleje liczba mężczyzn, którzy gotowi są walczyć w obronie naszych interesów z bronią w ręku'" - przypomina prokremlowska agencja.

Zełenski: Rosja zmobilizuje 300 tys. żołnierzy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o planach Rosji mówił w środę podczas konferencji prasowej z prezydentem Finlandii w Kijowie. - Mogę powiedzieć, że Rosja przygotowuje się do zmobilizowania 1 czerwca 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy - powiedział.

Tymczasem w poniedziałek rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret o "wiosennym" powołaniu do wojska. Z dokumentu opublikowanego przez prokremlowską agencję TASS wynika, że rosyjską armię ma zasilić 150 tys. osób.

"Od 1 kwietnia do 15 lipca 2024 r. do służby wojskowej powołani zostaną obywatele Federacji Rosyjskiej w wieku od 18 do 30 lat" - podano w dekrecie.