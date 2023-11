Ukraina. Zełenski ujawnia plan Rosji

- W Moskwie przygotowywany jest plan pod kryptonimem "Majdan 3", którego celem ma być obalenie rządu, podobne do tego podczas Rewolucji Godności w Ukrainie w 2014 roku - stwierdził ukraiński prezydent.

Ukraina. Zełenski o planie Rosjan. Miedwiediew reaguje