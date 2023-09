- To był produktywny tydzień. Mamy wiele dobrych decyzji w dziedzinie obrony i innych - powiedział prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu.

Wołodymyr Zełenski podsumował zagraniczne wizyty. Nie wspomniał o Polsce

- Pakiety obronne. Od Stanów Zjednoczonych, to artyleria, potrzebna amunicja, rakiety do wyrzutni rakietowych HIMARS, rakiety dla obrony powietrznej, dodatkowe systemy obrony powietrznej, wozy taktyczne i jeszcze inne rodzaje uzbrojenia, które same dadzą znać o sobie na polu walki - wyliczył Zełenski.

- Kanada zdecydowała o stałym wsparciu obronnym. Jego wymiar, to pół miliarda dolarów amerykańskich. To m.in. samochody do ewakuacji medycznej, które są bardzo potrzebne na froncie. Umówiliśmy się w sprawie produkcji i dostaw - powiedział ukraiński lider.

Historyczna decyzja USA. Wspólna produkcja broni z Ukrainą

- Mamy historyczną decyzję Ameryki o wspólnej produkcji uzbrojenia i systemów obronnych, w tym także obrony powietrznej. To był zupełnie fantastyczny scenariusz jeszcze niedawno. Ale stanie się rzeczywistością. My uczynimy go realnym - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ważne jest wsparcie także na poziomie społeczeństwa i zwykłych ludzi, którzy "martwią się o Ukrainę i życzą jej zwycięstwa".

