Wojna w Ukrainie. Zełenski ujawnia dane

Tymczasem zaprezentowane przez Zełenskiego dane znacznie różnią się od tych, które przedstawili amerykańscy urzędnicy. Stany Zjednoczone mówiły o większej liczbie poległych jeszcze latem ubiegłego roku - zauważa "The New York Times". Według Waszyngtonu zginęło ok. 70 tysięcy Ukraińców, a od 100 do 120 tysięcy zostało rannych. W tym samym czasie straty rosyjskiego wojska - według USA - były około dwa razy wyższe.