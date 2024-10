Głównym celem prezydenta Ukrainy, zdaniem ekspertów, jest przekonanie przedstawicieli władz w Berlinie do jeszcze większego wsparcia militarnego dla Sił Zbrojnych Ukrainy . Ponownie podjęte zostaną kwestie m.in. wykorzystywania rakiet dalekiego zasięgu do ostrzałów celów wojskowych znajdujących się na terytorium Rosji.

Zełenski w Berlinie. Kanclerz Niemiec zapowiada kolejne pakiety pomocy

Prezydent Ukrainy z wizytą w Niemczech. Zełenski o zakończeniu wojny

- Niemcy pomogły naszemu krajowi bardziej niż inni w temacie obrony powietrznej. To fakt. Uratowało to życie tysiącom Ukraińców i daje naszym miastom i wsiom ochronę przed rosyjskim terrorem - podkreślił.

- Dzisiaj przedstawię Olafowi Scholzowi plan, którym naszym zdaniem, możemy zmusić Rosję do pokoju. Chciałbym, żeby to nastąpiło nie później niż w przyszły, 2025 roku. Plan ten jest pomostem do skutecznego szczytu pokojowego, który naprawdę położy kres wojnie. To znaczy, że ten plan nie ma na celu zastąpienia naszej inicjatywy pokojowej, ale wzmocnienie pozycji Ukrainy na rzecz zbliżenia się do pokoju - tłumaczył.