We wtorek "The New York Times" ujawnił, że w ramach jednego z elementów ukraińskiego planu zwycięstwa w wojnie z Rosją - który prezydent Wołodymyr Zełenski prezentował niedawno na spotkaniach z przedstawicielami państw Unii Europejskiej oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych - pojawiła się prośba o dostarczenie pocisków BGM-109 Tomahawk.