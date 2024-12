Dyskusja dotycząca ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa nie słabnie. W tym kontekście co jakiś czas powracają głośne słowa Emmanuela Macrona. Prezydent Francji swego czasu mówił, że nie można wykluczyć wysłania do Ukrainy zagranicznych sił pokojowych.

Zachodnie wojska w Ukrainie po rozejmie? Zełenski stawia warunki

Wołodymyr Zełenski wskazał, że jest to możliwe, ale tylko dopiero po uzyskaniu jasnego harmonogramu drogi prowadzącej do członkostwa w NATO. Słowa te padły po spotkaniu z przedstawicielem niemieckiej opozycji Friedrichem Merzem.

- Mówię szczerze, możemy pracować nad propozycją Emmanuela Macrona. Zaproponował on, że wojska innego kraju mogłyby być obecne na terenie Ukrainy, by zagwarantować bezpieczeństwo w czasie, Gdy Ukraina nie będzie w NATO - powiedział Zełenski.

Ukraiński przywódca na przypomnieniu propozycji Macrona nie poprzestał. Zapowiedział też, że planuje zadzwonić do prezydenta USA Joe Bidena i pomówić z nim o zaproszeniu Ukrainy do NATO. - Trudno rozmawiać o tym z Trumpem, bo nie ma go jeszcze w Białym Domu i nie ma do tego uprawnień - tłumaczył Wołodymyr Zełenski.