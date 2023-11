- Może się wydarzyć tak, że odzyskamy te terytoria wcześniej, niż odzyskamy tych ludzi . Jeśli mówimy, na przykład, o Donbasie, to ludzie żyją tam dziesięć lat. Oni żyją w innej przestrzeni . I to jest długi proces - stwierdził Zełenski podczas rozmowy ze studentami w Mikołajowie.

Wyzwolenie Donbasu będzie trudne. Zełenski wyjaśnia

Prezydent uważa, że wyzwolenie Krymu będzie łatwiejsze. - Nie było tam działań bojowych i dlatego uważam, że Krym czeka na swój powrót do Ukrainy. Donbas także czeka, ale będzie to skomplikowane , gdyż większa część tego terytorium była okupowana i maksymalnie zmilitaryzowana. Ludzie w Donbasie szli na linię kontaktową, a potem na pełnoskalową wojnę przeciwko nam - zaznaczył Zełenski.

- Sojusznicy mi kiedyś powiedzieli: to będzie prawie niemożliwe dla was - powrót Krymu, a jeszcze trudniejszy będzie powrót Donbasu. I moim zdaniem - jeśli mówimy o ludziach, bo terytoria i tak są zwracane wraz z ludźm - jeśli ludzie tego nie chcą, to będzie bardzo, bardzo trudne - podkreślił prezydent.