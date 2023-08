- Bardzo, bardzo usilnie staramy się zwiększyć możliwości lotnictwa wojskowego. To jedno z najtrudniejszych zadań. Ale jestem pewien, że je zrealizujemy - mówił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski: Jest przełom w sprawie Gripenów

- Jest przełom w sprawie Gripenów, to nowoczesne samoloty. Nasi żołnierze już zaczynają je testować. A my krok po kroku - negocjacje za negocjacjami - zbliżamy się do pojawienia się Gripenów na naszym niebie - dodał.