- Putina trzeba sprowadzić na ziemię , a nasze niebo znów musi stać się bezpieczne. To całkowicie zależy od waszej decyzji i tego, czy rzeczywiście jesteśmy sojusznikami - stwierdził ukraiński przywódca.

Ukraina. NATO wyśle wsparcie

- Powiedzmy wprost - do obrony potrzebujemy jeszcze siedmiu Patriotów lub podobnych systemów, a to zaledwie minimum. Mogą one uratować wiele istnień ludzkich i naprawdę zmienić sytuację - oznajmił prezydent.