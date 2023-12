Rozmowa, którą Wołodymyr Zełenski chciał odbyć z amerykańskimi senatorami , miała być szansą za przełamanie patowej sytuacji z funduszami na wsparcie Ukrainy - Biały Dom apeluje do Kongresu o uchwalenie funduszy dla Kijowa od połowy października, jednak do przełomu wciąż nie doszło.

Wołodymyr Zełenski miał powalczyć o fundusze dla Ukrainy w Senacie USA. Nagle odwołał przemowę

Przywódca senackiej większości w USA Chuck Schumer zapowiedział w poniedziałek, że prezydent Ukrainy wystąpi na zamkniętym briefingu dla amerykańskich senatorów, a dzień później politycy podczas głosowania podejmą w tej sprawie decyzję. Jak mówił, to administracja prezydenta Joe Bidena miała poprosić Wołodymyra Zełenskiego, by ten zwrócił się do senatorów, żeby "mogli bezpośrednio od niego usłyszeć, co jest na szali".