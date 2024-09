Kijów cały czas próbuje uzyskać zgodę Zachodu na zniesienie ograniczeń w użyciu zachodniej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej. Trzeba znaleźć klucz do co najmniej jednego kraju, a wtedy inne mogą pójść za nim. Na to liczymy - powiedział Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.