Zełenski: Nie ma dwóch stron wojny

Zełenski ponowił zaproszenie Trumpa do Ukrainy, zaznaczył, że " jest w stanie nawet wybrać się z nim na front ". - Zobaczy, co się dzieje, po wszystkim, sądzę, że zmieni zdanie i wszyscy zrozumieją, że nie ma dwóch stron tej wojny, jest tylko jeden wróg i to pozycja Władimira Putina - mówił.

Kiedy zakończy się wojna?

Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że "Putin przekroczył już wszystkie czerwone linie". - Jest nieodpowiednią osobą, która zagraża całemu światu zniszczeniem NATO. I spróbuje to zrobić. Więc kiedy świat zrozumie to, to będzie to. W tym momencie wojna się skończy - powiedział.