Konflikt narasta między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a dowódcą wojsk ukraińskich Wałerijem Załużnym . Do sprawy odniósł się przewodniczący Rady Najwyższej ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Jak podaje Politico, polityk uznał rzekomy spór za pomówienia. Przewodniczący stwierdził, że Rosja wykorzystuje te "insynuacje", aby rozbić jedność Kijowa po inwazji na pełną skalę. Stwierdził, że pogłoski o narastającym konflikcie szerzą się rosyjskimi kanałami tworząc "rosyjską propagandę".

Również brytyjski tygodnik "The Economist" podał, że Rosja może chcieć wykorzystać rozłam polityczny w Ukrainie do własnych celów . Dodał, że już pojawiają się pierwsze ostrzeżenia.

Konflikt w kierownictwie Ukrainy. Rosja może to wykorzystać

Chociaż Załużny nie wykazuje się aspiracjami politycznymi, to jak podało Defence24, media typują go jako kontrkandydata obecnego ukraińskiego prezydenta w nadchodzących wyborach .

Wywiad Załużnego. Stwierdził, że kontrofensywa była nieudana

Spór między prezydentem i wojskowym zaczął być bardziej komentowany po wywiadzie Załużnego dla tygodnika "The Economist", w którym uznał, że wojna utknęła w impasie .

Generał podkreślił także, że kontrofensywa nie była "dobrze przeprowadzona", a sytuacja na froncie stała się patowa. Według niego jednym z podstawowych błędów było dopuszczenie do wojny na wyniszczenie, co doprowadziło do znacznego wykrwawienia się ukraińskiej armii.