Zełenski grzmiał w wywiadzie. "Putin was pożre"

Wołodymyr Zełenski nie gryzł się w język i w ostrych słowach wezwał Zachód do pomocy na rzecz Ukrainy. W rozmowie z "The Economist" prezydent stwierdził, że przez wsparcie Kijowa sojusznicy de facto chronią "samych siebie". - Putin czuje słabość jak zwierzę, bo jest zwierzęciem. Wyczuwa krew, wyczuwa swoją siłę. I pożre was na obiad z całą waszą UE, NATO, wolnością i demokracją - mówił.