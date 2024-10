"Wołodymr Zełenski odmówił spotkania się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem" - poinformowało AFP, cytując źródła zbliżone do administracji ukraińskiego przywódcy. Do rozmowy w cztery oczy miało dojść tuż po szczycie państw BRICS w Kazaniu, w którym Guterres brał udział. Kijów już wcześniej mocno skrytykował Portugalczyka. Zdaniem tamtejszego MSZ był to bowiem "błędny wybór".