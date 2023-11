W związku z niepowodzeniem kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy i nasileniem działań ofensywnych Rosjan coraz głośniejsze stają się wypowiedzi nawołujące do zmuszenia władz w Kijowie do negocjacji z Kremlem. Zdaniem ekspertów z "Foreign Policy" może to być jednak znacznie trudniejsze do realizacji, niż wydaje się politykom.