Konsulaty zagraniczne wprowadzają ograniczenia. Dokumenty nie są wydawane

Rozgłośnia informuje, że przepytywani przed urzędem Ukraińcy są zdenerwowani. Jeden z 18-latków stwierdził, że byłby gotów wrócić do ojczyzny, by ją bronić, jednak nie decyduje się na to przez "korupcję i złodziejstwo". Jego matka dodawała z kolei, że rządzący chcą, by jej syn pojechał do kraju "jako mięso armatnie".