Zaskakujące tezy Putina. Mówił o historii Polski

Wywiad Putina z Carlsonem. Padły słowa o Polsce

Wywiad Władimira Putina. "Mówiłem, że popełnia błąd"

Do Stanów Zjednoczonych nawiązywał również po pytaniu o to, kiedy ostatnio rozmawiał z Joe Bidenem. - Nie pamiętam, mam własne sprawy, którymi muszę się zajmować - oznajmił Putin, przekazując, że "można to sprawdzić". Po chwili dodał: - Rozmawiałem z nim przed specjalną operacją wojskową (rozpoczęciem wojny w Ukrainie - red.), i powiedziałem mu wtedy: "Uważam, że popełniasz ogromny błąd historycznych rozmiarów, wspierając to, co dzieje się w Ukrainie i odpychając Rosję". Mówiłem mu to wielokrotnie - podkreślił Putin. Na pytanie, co odpowiedział wówczas Biden, Putin stwierdził: - Sam go o to zapytaj. To nieadekwatne, żebym teraz komentował naszą rozmowę.