Zaskakujące oświadczenie Miedwiediewa. Proponuje zmiany w ukraińskim prawie

Dmitrij Miedwiediew proponuje zmiany w ukraińskim Kodeksie Karnym

"Do Kodeksu Karnego Ukrainy należy dodać następujący artykuł: 1. Gotowanie lub przygotowywanie do gotowania 'sałatki Olwije' lub 'sałatki śledź pod futrem', a tak rozpowszechnianie przepisu na te sałatki wśród bliżej nieokreślonego kręgu osób oraz włączenie ich do jadłospisu placówek gastronomicznych - podlega karze pozbawienia wolności od trzech do siedmiu lat albo karze grzywny w wysokości jednego miliona hrywien z konfiskatą przedmiotów przestępstwa" - czytamy.