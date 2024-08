- Usiądźmy do stołu negocjacyjnego i zakończmy tę walkę - stwierdził Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do działań na froncie w Ukrainie. Białoruski dyktator zaapelował do władz w Moskwie i Kijowie, by jak najszybciej zakończyć wojnę i rozpocząć proces negocjacji pokojowych. - Czy to normalne? Chcą, żebyśmy się wzajemnie zniszczyli - przekonywał, wskazując na USA.