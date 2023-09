Wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów okupowanych Irina Wereszczuk wezwała rodaków, by na czas wyzwalania Krymu spod rosyjskiej okupacji, przenieśli się w inne miejsce.

"Po raz kolejny proszę Ukraińców, by jeśli jest to możliwe, wyjechali z Krymu" - zaapelowała Wereszczak. Poprosiła Ukraińców, by "przeczekali wyzwalanie półwyspu spod okupacji na terytorium kontrolowanym (przez Kijów) albo w krajach trzecich".