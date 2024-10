" Pożyczka dla Ukrainy będzie spłacana z przyszłych, nadzwyczajnych zysków, wynikających z unieruchomienia rosyjskich aktywów państwowych" - czytamy w oświadczeniu wydanym po spotkaniu ministrów państw G7 w Waszyngtonie . Zgodnie z zapowiedziami pierwsza wypłata środków dla Kijowa ma nastąpić do końca 2024 roku.

Wojna w Ukrainie a rosyjskie aktywa. Przełomowa decyzja G7

Rosja. Marija Zacharowa grzmi po decyzji państw G7

Według Zacharowej to "kolejny oszukańczy plan przywłaszczenia cudzego mienia" , który - jak napisała - "UE wraz ze Stanami Zjednoczonymi i innymi wspólnikami opracowała, aby zrekompensować sobie własne wydatki na finansowanie reżimu w Kijowie". "Tym razem stopień cynizmu i braku zasad , tak powszechny na Zachodzie, jest po prostu nie do przyjęcia " - stwierdziła rzeczniczka MSZ.

Zdaniem Zacharowej deklaracja państw G7 pokazuje, że UE "traci na konkurencyjności" jeśli chodzi o "spowodowanie strategicznej porażki" Rosji. W opinii Zacharowej jest to " banalna kradzież w celu łatania dziur zarówno w budżecie Ukrainy, jak i w samym budżecie UE, powstałym w wyniku nieodpowiedzialnej polityki autokracji brukselskiej".

"Rabunek". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oskarża Zachód

"Całe zamieszanie wokół sprzeniewierzonych rosyjskich funduszy doprowadzi jedynie do ostatecznej utraty resztek zaufania świata do UE jako partnera handlowego, gospodarczego i inwestycyjnego oraz do dalszego zniewolenia zadłużeniowego przyszłych pokoleń Ukraińców" - napisała Zacharowa. "Kolektywnemu Zachodowi nie jest obce rabowanie całych krajów i kontynentów. Metody się zmieniają, ale istota pozostaje taka sama jak przed wiekami" - oświadczyła.