Zaostrzenie prawa w Rosji. Konfiskata mienia za fake newsy o armii

Do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej , wpłynął w poniedziałek projekt ustawy o konfiskacie mienia osób skazanych za tzw. fake newsy o działaniach armii rosyjskiej. Pierwsze czytanie odbędzie się 24 stycznia - zapowiedział deputowany Paweł Kraszennikow.

Parlamentarzyści proponują, by działania takie, jak "fake newsy" na temat armii czy nawoływanie do dezercji znalazły się w tej grupie przestępstw , za które przewidziana jest konfiskata mienia.

Rosja. Projekt ustawy o konfiskacie mienia za "fake newsy" o armii

Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin poinformował, że konfiskata groziłaby za: rozpowszechnianie "fake newsów" o armii, "dyskredytację" sił zbrojnych Rosji, publiczne wzywanie do działalności ekstremistycznej , a także do "działań wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu państwa".

Konfiskata groziłaby też skazanym za "publiczne wzywanie do działań, których celem jest naruszenie integralności Federacji Rosyjskiej", za nawoływanie do sankcji wobec Rosji, za tzw. "rehabilitację nazizmu" oraz za "pomoc w realizowaniu decyzji organizacji międzynarodowych, do których Rosja nie należy".