Zamach na byłą posłankę we Lwowie. Szef wywiadu przerywa milczenie

"Prawo do opinii jest podstawą wolności, dlatego każdy, kto je narusza, musi zostać ukarany" - poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow odnosząc się do piątkowego zamachu na Irynę Farion we Lwowie. Jak ocenił, zabójstwo byłej posłanki jest wyzwaniem dla całego ukraińskiego społeczeństwa. Budanow skomentował, że wróg za wszelką cenę stara się podzielić Ukrainę.