Zagroził milionom Rosjan. Niepokojące "ostrzeżenie" w programie na żywo

Rosjanie w przyszłym roku wybiorą prezydenta. Niekwestionowanym faworytem jest Władimir Putin , który ma liczne grono sympatyków. Jeden z nich powiedział wprost, co należy zrobić z krytykami rządów Putina .

Poseł Dumy Andriej Gurulow był gościem propagandowego programu na antenie rosyjskiej telewizji . Polityk powiedział wprost, że wybory muszą być przeprowadzone pomimo trwającej wojny na Ukrainie . Dodał, że obecny przywódca wygra w nich bezapelacyjnie "nawet jeżeli my wszyscy będziemy dłubać w nosie".

Rosja: Poseł Dumy wprost o przeciwnikach Putina. Nazwał ich "szambem"

Parlamentarzysta wskazał, że 80 proc. Rosjan popiera Władimira Putina. - Chciałbym, aby całe to szambo, które pozostaje, było, jeśli nie izolowane, to przynajmniej jakoś zniszczone - stwierdził. Groźba dotyczyła milionów Rosjan. 20 proc. rosyjskiego społeczeństwa to blisko 30 mln obywateli.