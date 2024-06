Wojna w Ukrainie. Rosja ostrzega Zachód. "Wszelkie kroki"

W niedzielę rosyjskie źródła podały, że Ukraina po raz pierwszy wystrzeliła broń wyprodukowaną przez USA do ataków na cele na terytorium Rosji.

"Rosyjskie Ministerstwo Obrony i rosyjscy blogerzy wojskowi donoszą, że wyrzutnie HIMARS zostały odpalone przez Ukrainę w Rosji w sobotę wieczorem" - przekazał portal The Telegraph.

Wojna w Ukrainie. Zgoda Joe Bidena na użycie broni z USA

- W ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraina zwróciła się do nas z prośbą o pozwolenie na użycie dostarczanej przez nas broni do obrony, w tym przed siłami rosyjskimi, które gromadzą się po rosyjskiej stronie granicy, a następnie atakują Ukrainę - mówił.

Jak dodawał Blinken, USA reagują na to, co dzieje się w regionie charkowskim i wokół niego. The Telegraph podkreślił, że zniesienie ograniczenia obejmuje cele w Rosji znajdujące się jedynie w pobliżu granicy z obwodem charkowskim.