Agencja RBC-Ukraine opublikowała listę pięciu polityków , których może spotkać podobny los. Zestawienie otwiera były prezydent Wiktor Janukowycz , który w 2014 roku zbiegł do Rosji. Dalej znajdują się: były premier Mykoła Azarow, byli posłowie Oleg Cariow i Wiktor Medwedczuk oraz były gubernator obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo.

Rosja: Zbiegli politycy na celowniku Kijowa

Polityk oskarżył o ataki ukraińskie służby specjalne. "To wszystko, co pozostało reżimowi Zełenskiego, który zdaje sobie sprawę, że wkrótce to się skończy" - pisał dalej.